Israel empuja al Líbano a una nueva escalada de tensión sectaria: "Quieren generar caos. Que nos matemos entre nosotros"
"Quieren generar caos. Que nos matemos entre nosotros". Tel Aviv intensifica los bombardeos, mientras el Gobierno intenta desarmar a Hizbulá, que replica que eso llevará a la "guerra civil"
etiquetas
israel
libano
caos
genocidas
hizbulá
actualidad
#2
XtrMnIO
Israel es un tumor canceroso para el mundo.
4
67
#5
osmond
Pues estos colegas no se quedan atrás:
"No habrá vida en el Líbano. No rendiremos nuestras armas. Lucharemos si es necesario, sea cual sea el coste"
0
7
pirat
Un caballo de Troya de los anglos en medio de los continentes africano, asiático y europeos para desestabilizarlos continuamente pensando que ello les beneficia; el americano ya se encargan de desestabilizarlo y arruinarlo ellos.
1
21
#1
Hollywoodlandia
Como irán con su ejército dentro del país y sus políticos.
3
19
#4
AntiTankie
Irán es el que está en todas las salsas
1
13
#3
allenharpell
No se, con lo que le gusta matar al ejercito Israelí, dudo que quieran que se maten entre ellos, aunque también es verdad que lo que de verdad les mola es matar civiles desarmados y masacrar población por lo que si eliminan la resistencia lo tienen más fácil. Joder, vaya una nación de tarados.
0
7
"No habrá vida en el Líbano. No rendiremos nuestras armas. Lucharemos si es necesario, sea cual sea el coste"