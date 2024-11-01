edición general
Israel empleó tecnologías de Palantir en sus ataques terroristas en el Líbano

En septiembre de 2024 Israel perpetró dos ataques terroristas en días consecutivos haciendo explotar cientos de buscas y walkie-talkies en lugares públicos del Líbano. La ONU concluyó que estos "ataques indiscriminados a civiles y la violación del derecho a la vida" constituyen "crímenes de guerra", añadiendo que alrededor de 500 personas sufrieron heridas graves, perdiendo muchos de ellos ojos y extremidades. Ahora, un nuevo libro de Michael Steinberger, reportero del New York Times, desvela la colaboración de Palantir en estos ataques.

Cuidad vuestro corazón para que no os tengan que poner un marcapasos, quién sabe qué puede llevar escondido...
Y no me refiero a que explote el aparato, sino que tenga un chip con alguna puerta trasera que lo haga dejar de funcionar cuando reciba la Orden Adecuada por Wifi, telefonía, Bluetooth.

#0: Revísalo porque fue en 2024 (no 2004) y lo de los buscas no fue precedido por lo otro, sino que lo otro ocurrió después.
#1 Listo. Gracias! :hug:

Aún no me había subido el café :foreveralone:
