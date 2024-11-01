En septiembre de 2024 Israel perpetró dos ataques terroristas en días consecutivos haciendo explotar cientos de buscas y walkie-talkies en lugares públicos del Líbano. La ONU concluyó que estos "ataques indiscriminados a civiles y la violación del derecho a la vida" constituyen "crímenes de guerra", añadiendo que alrededor de 500 personas sufrieron heridas graves, perdiendo muchos de ellos ojos y extremidades. Ahora, un nuevo libro de Michael Steinberger, reportero del New York Times, desvela la colaboración de Palantir en estos ataques.
| etiquetas: hezbollah , idf , sionismo , terrorismo , shin bet , peter thiel , alex karp
Y no me refiero a que explote el aparato, sino que tenga un chip con alguna puerta trasera que lo haga dejar de funcionar cuando reciba la Orden Adecuada por Wifi, telefonía, Bluetooth.
#0: Revísalo porque fue en 2024 (no 2004) y lo de los buscas no fue precedido por lo otro, sino que lo otro ocurrió después.
Aún no me había subido el café