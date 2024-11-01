Israel empleó tecnologías de Palantir en sus ataques terroristas en el Líbano

En septiembre de 2024 Israel perpetró dos ataques terroristas en días consecutivos haciendo explotar cientos de buscas y walkie-talkies en lugares públicos del Líbano. La ONU concluyó que estos "ataques indiscriminados a civiles y la violación del derecho a la vida" constituyen "crímenes de guerra", añadiendo que alrededor de 500 personas sufrieron heridas graves, perdiendo muchos de ellos ojos y extremidades. Ahora, un nuevo libro de Michael Steinberger, reportero del New York Times, desvela la colaboración de Palantir en estos ataques.