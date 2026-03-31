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Israel demolerá miles de viviendas del sur de Líbano y su ejército ocupará de manera permanente ese territorio
El ministro de Defensa de Israel confirma que el ejército hebreo impedirá el regreso a sus hogares a centenares de miles de libaneses desplazados a la fuerza
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:
katz
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sionismo
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genocidio
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líbano
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relacionadas
#2
Tkachenko
Es un campeonato a ver quién es más HDLGP y está igualadísimo.
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#10
security_incident
#2
Cierto pero no ocupa el quiere sinó el que puede. Que le vayan dando.
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#13
sotillo
#10
Esa va a ser buena, con el odio que están generando en el mundo va a ser curioso ver donde se van a esconder
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#7
yemeth
El proyecto sionazi del Gran Israel sigue adelante, con todas las limpiezas étnicas que hagan falta.
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#8
Supercinexin
Es por los túneles de Hamás.
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#4
karakol
Lebensraum
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#1
sleep_timer
*
Se acerca cada vez mas al plan original.
www.elespanol.com/mundo/oriente-proximo/20231219/gran-constructora-ase
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#3
elTieso
EE.UU. conocía este plan, primero Gaza, luego Líbano, lo malo es que si están poniendo en marcha el plan del Gran Israel el siguiente país atacado y ocupado será Jordania.
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#5
wata
Hagan lo que hagan Israel ha perdido la guerra.
Podrán quedarse las tierras pero ya son unos apestados en el resto del mundo...salvo para los sionistas cristianos. Y a esos les darán el matarile cuando lo consideren oportuno.
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#12
hipernes
#5
si ganan todos dirán que tienen razón, como cuando la Nakba. Quién vence convence
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#14
sotillo
#12
Me da a mí que no, no hay más que ver como están comprando viviendas fuera
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#11
Tkachenko
Los destatizadores trabajaron a fondo ayer
xcancel.com/MOSSADil/status/2038822805958017401
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#16
HeilHynkel
Habría que recordar a los sionazis que desplazar a la población y luego colonizar se considera crimen de guerra.
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#6
sleep_timer
*
Fuente original de Gaza, inmobiliaria ya vendiendo chalets de lujo en la playa destruida.
www.instagram.com/p/C0s2ztnoXnQ
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#9
covacho
Constantino Romero os lo explica mejor que nadie, en palabras de Leonard Cohen.
m.youtube.com/watch?v=33I-uySwnjU
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#15
Troglobyte
Y las Fuerzas Armadas Libanesas, el ejército regular, ¿qué hace al respecto?
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16
comentarios)
menéame
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www.elespanol.com/mundo/oriente-proximo/20231219/gran-constructora-ase
Podrán quedarse las tierras pero ya son unos apestados en el resto del mundo...salvo para los sionistas cristianos. Y a esos les darán el matarile cuando lo consideren oportuno.
xcancel.com/MOSSADil/status/2038822805958017401
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