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Israel demolerá miles de viviendas del sur de Líbano y su ejército ocupará de manera permanente ese territorio

Israel demolerá miles de viviendas del sur de Líbano y su ejército ocupará de manera permanente ese territorio

El ministro de Defensa de Israel confirma que el ejército hebreo impedirá el regreso a sus hogares a centenares de miles de libaneses desplazados a la fuerza

| etiquetas: katz , sionismo , genocidio , líbano
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Tkachenko #2 Tkachenko
Es un campeonato a ver quién es más HDLGP y está igualadísimo.
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security_incident #10 security_incident
#2 Cierto pero no ocupa el quiere sinó el que puede. Que le vayan dando.
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sotillo #13 sotillo
#10 Esa va a ser buena, con el odio que están generando en el mundo va a ser curioso ver donde se van a esconder
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yemeth #7 yemeth
El proyecto sionazi del Gran Israel sigue adelante, con todas las limpiezas étnicas que hagan falta.
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Supercinexin #8 Supercinexin
Es por los túneles de Hamás.
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karakol #4 karakol
Lebensraum
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elTieso #3 elTieso
EE.UU. conocía este plan, primero Gaza, luego Líbano, lo malo es que si están poniendo en marcha el plan del Gran Israel el siguiente país atacado y ocupado será Jordania.
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wata #5 wata
Hagan lo que hagan Israel ha perdido la guerra.
Podrán quedarse las tierras pero ya son unos apestados en el resto del mundo...salvo para los sionistas cristianos. Y a esos les darán el matarile cuando lo consideren oportuno.
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#12 hipernes
#5 si ganan todos dirán que tienen razón, como cuando la Nakba. Quién vence convence
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sotillo #14 sotillo
#12 Me da a mí que no, no hay más que ver como están comprando viviendas fuera
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Tkachenko #11 Tkachenko
Los destatizadores trabajaron a fondo ayer
xcancel.com/MOSSADil/status/2038822805958017401
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
Habría que recordar a los sionazis que desplazar a la población y luego colonizar se considera crimen de guerra.
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sleep_timer #6 sleep_timer *
Fuente original de Gaza, inmobiliaria ya vendiendo chalets de lujo en la playa destruida.
www.instagram.com/p/C0s2ztnoXnQ
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#9 covacho
Constantino Romero os lo explica mejor que nadie, en palabras de Leonard Cohen.

m.youtube.com/watch?v=33I-uySwnjU
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#15 Troglobyte
Y las Fuerzas Armadas Libanesas, el ejército regular, ¿qué hace al respecto?
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menéame