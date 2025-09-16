edición general
Israel bombardea masivamente la Ciudad de Gaza

Israel bombardea masivamente la Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa de Israel ha informado de que "Gaza está en llamas" tras los ataques del Ejército israelí. Los medios israelíes informan de que Netanyahu ha iniciado la "ofensiva final" sobre la capital de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos.

txillo
Ya no nos llama ni la atención, pero parece ser que la invasión total de Gaza ha empezado y están arrasándola hasta los cimientos definitivamente.

Hoypuedeserungrandia
Pero lo importante es no mezclar la competición deportiva con eso que pasa en Gaza , que esta muy feo ,pero no tiene que afectar a los deportistas.

reivaj01
#4 Hombre, es que tiene que ser así.
Yo admito las protestas pero en silencio y cada uno en su casa, sin embargo el otro día tiraron una valla dejándola herida en mitad del asfalto y, por lo visto, un manifestante miró mal a un policía.
En definitiva, somos peores que los francotiradores israelís que disparan a los niños que van a buscar comida a los puestos.

mono
Como sigan así, les echamos de Eurovisión y del Gran Prix

hokkien
#2 que va, si llevamos ¿2 años de cháchara? No sé como todavía quedan gazatíes, o que ningún rabino haya sacrificado a Netanyahu por el método Kosher

johel
#6 Uy dos años. Gaza llevaba siendo el mayor campo de concentracion al aire libre del mundo desde hace muchos años. Ahora es un campo de exterminio. Es Que exterminar da mucho trabajo, ademas no todo el mundo se apunta a eso de aplastar craneos con sus propias botas, la mayoria aceptan ser complices pero no ejecutores.

Mltfrtk
Qué desastre :'(

Aluflipas
Bombardean escombros.

shake-it
#0 Creo que ya se había subido antes

www.meneame.net/m/actualidad/israel-inicia-ofensiva-total-sobre-ciudad

Pero bueno, lo importante es que llegue a portada, por un lado o por otro

mariKarmo
Hombre! es que tiene derecho a defenderse eh!

ipanies
Como traca final de fiesta... Y aquí en Europa preocupados por Eurovisión :palm:

Leon_Bocanegra
Ojo que está a punto de salir Tellado a decir que esto es por culpa del perro por cabrear al pobre Benji

vviccio
La próxima Vuelta pasará por Gaza y la Liga se ofrecerá íntegra desde Miami con sede en Mar-a-lago.

Imag0
#9 Supongo que te refieres a la Hachzara Lispard y a The Soccer Liga-a-Lago

nando58
el nombre de la ofensiva final es (no) sorprendentemente parecido al nombre de solución final, pero cambiando a los perpetradores y a los destinatarios.

laruladelnorte
Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.

Todavía no han derramado suficiente sangre y quieren más.

guuilesmiz
Qué absoluta locura. Y allí hay varios millones de personas que no pueden ni les dejan ir a ninguna parte. Cómo es posible que se permita esto?

Lrs
masivo bro!!!!

alcama
Supongo que han acelerado la invasión al saber que la flotilla de Colau se está acercando a Gaza


