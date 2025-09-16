Israel bombardea masivamente la Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa de Israel ha informado de que "Gaza está en llamas" tras los ataques del Ejército israelí. Los medios israelíes informan de que Netanyahu ha iniciado la "ofensiva final" sobre la capital de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos.