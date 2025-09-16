Israel bombardea masivamente la Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa de Israel ha informado de que "Gaza está en llamas" tras los ataques del Ejército israelí. Los medios israelíes informan de que Netanyahu ha iniciado la "ofensiva final" sobre la capital de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos.
| etiquetas: gaza , israel , genocidio , netanyahu , hamas , palestina , sionismo
Yo admito las protestas pero en silencio y cada uno en su casa, sin embargo el otro día tiraron una valla dejándola herida en mitad del asfalto y, por lo visto, un manifestante miró mal a un policía.
En definitiva, somos peores que los francotiradores israelís que disparan a los niños que van a buscar comida a los puestos.
Pero bueno, lo importante es que llegue a portada, por un lado o por otro
Todavía no han derramado suficiente sangre y quieren más.