Israel aprobó el despliegue de 80.000 reservistas como parte de su operación antiterrorista contra Hamas en Gaza  

El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó planes para comenzar la nueva fase de operaciones, que incluye la toma de la principal ciudad de la Franja

A.more #1 A.more
Anti que? Será para su genocidio terrorista
2 K 34
PaulDurden #3 PaulDurden
Antiterrorismo el que tengo aquí colgado....
Hediondos.
1 K 25
victorjba #2 victorjba
No lo han llamado festival de la paz y la amistad no se por qué.
1 K 24
MoussaZy #4 MoussaZy *
80.000 terroristas desplegados contra niños y mujeres.

Edito, niños y mujeres hambrientos.
1 K 24

