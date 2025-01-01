edición general
Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania

Smotrich, sobre este plan que separa además al enclave de Jerusalén Este: "Este es el sionismo en su máxima expresión"

sionismo , genocidio , gaza , palestina , cisjordania , smotrich
makinavaja #1 makinavaja
Nazis haciendo sus cosas nazis....
