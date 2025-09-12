Israel ante la suspensión de la Vuelta: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión en Madrid de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y escribió en la red social X: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".
| etiquetas: vuelta , sánchez , israel , genocidio
Viven en su paja mental.
Nürmberg requiere otra reunión, y no es para juzgar a España.
Nunca antes habíamos visto a semejante narcisista usando su poltrona para todo lo que sea él.
No se puede permitir que un Presidente del Gobierno aliente unas manifestaciones en un evento de renombre internacional para el país.
Es lamentable.
Sánchez ya no es que deba ser relevado por una moción de censura si no que debe dimitir YA.
Éste gobierno está destrozando la reputación de España porque Sánchez es incapaz de ver más allá de sí mismo.
SÁNCHEZ VÁYASE YA.
No te queda nada....
Que España vuelva a ser ese país sin voz ni peso en cuestiones internacionales, alineados con los genocidas del mundo, pero cobrando bien en B por los favores y por el blanqueo de los crímenes del "socio" genocida y su pandilla de desgraciados hijosdeputa. Como en los tiempos del ególatra Anzar cuando "España, iba bien".
WTF?!
Haciendo algo de lo que se debe hacer. A ver si profundizamos en ese camino
El genocidio de Palestina está ocurriendo en 2025, está ocurriendo en directo. ¿Somos la peste que lo permite?