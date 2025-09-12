Israel ante la suspensión de la Vuelta: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión en Madrid de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y escribió en la red social X: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".