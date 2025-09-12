edición general
Israel ante la suspensión de la Vuelta: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión en Madrid de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y escribió en la red social X: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

Dr.Who #5 Dr.Who *
Unos tipos que, según los estudios que están viendo la luz, han podido matar casi 200.000 niños menores de 7 años y mantienen miles de ellos en prision y aislamiento sin juicio ni abogado , le dicen a España que es una Vergüenza...

Viven en su paja mental.

Nürmberg requiere otra reunión, y no es para juzgar a España.
crob #19 crob
#5 según algunas cifras hasta más de 500.000 www.thecanary.co/skwawkbox/2025/09/12/gaza-death-toll-lancet/
Libelulo #1 Libelulo
Lágrimas de nazis sionistas.
oghaio #4 oghaio
#1 "Netanyahu y su gobierno: ¡vergüenza para el mundo!"
#33 sr.naranja
#4 Markovitch, como buen judio, ni el nombre es suyo.
asbostrusbo #15 asbostrusbo
#1 Ambrosía!
#20 John_Doe
#1 Lágrimas las de Sánchez por día tras días quedar como el peor Presidente del Gobierno de España desde que hay democracia.

Nunca antes habíamos visto a semejante narcisista usando su poltrona para todo lo que sea él.

No se puede permitir que un Presidente del Gobierno aliente unas manifestaciones en un evento de renombre internacional para el país.
Es lamentable.
Sánchez ya no es que deba ser relevado por una moción de censura si no que debe dimitir YA.
Éste gobierno está destrozando la reputación de España porque Sánchez es incapaz de ver más allá de sí mismo.

SÁNCHEZ VÁYASE YA.
BastardWolf #24 BastardWolf
#20 mimimimimimimi...
#27 soberao
#20 Te pareces al lameculos de Aznar con el "Váyase señor González".
#29 chavi
#20 Tomate un tranquimazín.

No te queda nada....
#31 Ezkerro80
#20 Quien puede hacer que haga: el pueblo llano se manifiesta y bloquea La Vuelta, la judicatura bloquea la Vuelta de Garzón.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Y vosotros para la humanidad.
yoma #3 yoma
Vergüenza es la que están provocando ellos en Gaza. Manda huevos que les escandalice a estos genocidas unas protestas.
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
Tampoco conviene hacerse enemigos de Israel. ¿Qué tal si construimos un fundíbulo gigante y les enviamos a Ayuso, Aguirre, Almeida y Aznar como compensación?
reivaj01 #17 reivaj01
#11 apoyo tu idea solo por utilizar la palabra fundíbulo.
CerdoJusticiero #21 CerdoJusticiero
#17 [Nunca falla!]
unlugar #26 unlugar
#21 Pues no sabría decirte... Si les fundes los bulos, se quedan en nada.
Torrezzno #10 Torrezzno
Bueno si pica es que las protestas han sido un exito
sotillo #23 sotillo
#10 Y ha picado de cojones, no hay más que ver la car de Ayuso y Almeida
#25 soberao *
#23 Es curioso que un país extranjero con otro idioma y al otro lado del mundo coincida con su lema con el de Ayuso y Almeida Carapolla, dando la impresión que están coordinados porque tienen el mismo interés, hacer caer a Sanchez y que entre un gobierno de derechas sionista, a favor del exterminio de Palestina.
Que España vuelva a ser ese país sin voz ni peso en cuestiones internacionales, alineados con los genocidas del mundo, pero cobrando bien en B por los favores y por el blanqueo de los crímenes del "socio" genocida y su pandilla de desgraciados hijosdeputa. Como en los tiempos del ególatra Anzar cuando "España, iba bien".
Chakotay_Bolson #9 Chakotay_Bolson
Vergüenza para mi ninguna, más bien todo lo contrario, orgullo por toda la gente que planta cara al lavado de cara sio..zi
Metabarón #8 Metabarón
Le están haciendo la campaña a Sánchez, a su favor, claro.
sotillo #22 sotillo
#8 ¿A su favor? Aquí no hay favores, o estás con los derechos humanos o estás con los genocidas
PaulDurden #7 PaulDurden
Qué te jodan, Israhell!
skull #18 skull
Saar aseguró además que hace días Sánchez "lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel" en la Franja de Gaza, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65.000 palestinos

WTF?!
#28 chavi
Orgullo para Espala.

Haciendo algo de lo que se debe hacer. A ver si profundizamos en ese camino
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Nazis nunca más. Bien vamos.
Katapulta2 #14 Katapulta2
Son la peste, son la muerte, el cuarto ginete del apocalipsis.

El genocidio de Palestina está ocurriendo en 2025, está ocurriendo en directo. ¿Somos la peste que lo permite?
txutxo #12 txutxo
Vosotros si que dais vergüenza, asesinos de mierda. Cobardes.
XtrMnIO #34 XtrMnIO
Orgulloso se ser español.
pitercio #13 pitercio *
¡De nada mundo. Muchas veces! Ahora os toca a vosotros seguir por el camino del repudio total al régimen genocida.
#30 sr.naranja *
Ladran, luego caminamos Sancho!
Yuiop #32 Yuiop
¡Viva Pedro El No Cruel!
