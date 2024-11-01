Israel amenaza con acción ‘unilateral’ a países occidentales si reconocen al Estado palestino

El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”, advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar. “Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error”, dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén. “Eso haría más difícil de lograr la paz”, y “llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales”, advirtió, sin precisar
| etiquetas: israel , gideon saar , estado palestino , reconocimiento
Esta chusma de dirigentes han convertido a los israelíes en unos apestosos genocidas