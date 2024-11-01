edición general
9 meneos
8 clics
Israel amenaza con acción ‘unilateral’ a países occidentales si reconocen al Estado palestino

Israel amenaza con acción ‘unilateral’ a países occidentales si reconocen al Estado palestino

El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”, advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar. “Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error”, dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén. “Eso haría más difícil de lograr la paz”, y “llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales”, advirtió, sin precisar

| etiquetas: israel , gideon saar , estado palestino , reconocimiento
7 2 0 K 95 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
sotillo #1 sotillo *
Amenazando al mundo entero, me recuerda aquel dicho de uno que decía “Si me sacas del pozo te perdono la vida”
Esta chusma de dirigentes han convertido a los israelíes en unos apestosos genocidas
3 K 41
manzitor #3 manzitor
Los dirigentes de Israel no son conscientes del daño que hacen a su propio país. Será un estado maldito por décadas.
0 K 12
Asnaeb #4 Asnaeb
Son basura de la peor calaña.
0 K 10
#2 Robe7064
¿Podrían verse obligados a cometer un genocidio de los palestinos para impedirlo?
0 K 7

menéame