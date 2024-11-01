edición general
5 meneos
111 clics
ISLE OF MAN TT - Guy Martin Vs Michael Dunlop

ISLE OF MAN TT - Guy Martin Vs Michael Dunlop  

Súbete a bordo con Guy Martin en su Tyco Suzuki Superbike para una carrera loca por el famoso circuito TT de la Isla de Man en 2014, mientras perseguía a Michael Dunlop montado en una BMW

| etiquetas: man , tt , martin , dunlop
4 1 0 K 48 ocio
5 comentarios
4 1 0 K 48 ocio
Ze7eN #4 Ze7eN
Diez años tiene el vídeo.
0 K 19
tul #5 tul
#4 cuantos se habrán matado ahí desde entonces
0 K 13
powernergia #3 powernergia
Mira que me gustan las motos, pero esto es demencial.
0 K 11
#1 Leon_Bocanegra
Que injusto que Guy Martín no tenga ni una victoria en el TT. Además le robaron una en 2010.
0 K 10
#2 Leon_Bocanegra
Dejo también por aquí el documental que he dejado en el otro envio ya que el protagonista es Guy Martín

youtu.be/ihH5uDUaqRE?si=uv1XN-K4UkeIcUqa
0 K 10

menéame