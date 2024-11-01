·
ISLE OF MAN TT - Guy Martin Vs Michael Dunlop
Súbete a bordo con Guy Martin en su Tyco Suzuki Superbike para una carrera loca por el famoso circuito TT de la Isla de Man en 2014, mientras perseguía a Michael Dunlop montado en una BMW
|
etiquetas
:
man
,
tt
,
martin
,
dunlop
#4
Ze7eN
Diez años tiene el vídeo.
0
K
19
#5
tul
#4
cuantos se habrán matado ahí desde entonces
0
K
13
#3
powernergia
Mira que me gustan las motos, pero esto es demencial.
0
K
11
#1
Leon_Bocanegra
Que injusto que Guy Martín no tenga ni una victoria en el TT. Además le robaron una en 2010.
0
K
10
#2
Leon_Bocanegra
Dejo también por aquí el documental que he dejado en el otro envio ya que el protagonista es Guy Martín
youtu.be/ihH5uDUaqRE?si=uv1XN-K4UkeIcUqa
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
youtu.be/ihH5uDUaqRE?si=uv1XN-K4UkeIcUqa