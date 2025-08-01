edición general
¿Islas Pitcairn, el país menos poblado del mundo?

Las islas Pitcairn son el territorio menos poblado bajo soberanía británica. Conoce cómo viven sus habitantes en este remoto rincón del Pacífico.

Islas Pitcairn no es un país. Es un territorio de ultramar del Reino Unido. Podría ser una nación, pero no un país soberano. De hecho no tienen población suficiente para sustentar los mínimos mecanismos burocráticos para ser un país.
Tiene una historia interesante... y seguramente el número más alto de abusadores sexuales per cápita del mundo.
