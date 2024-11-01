edición general
15 meneos
17 clics
Islandia busca acelerar la votación sobre la adhesión a la UE (IN)

Islandia busca acelerar la votación sobre la adhesión a la UE (IN)

Islandia está sopesando una votación sobre el reinicio de las conversaciones de adhesión a la UE ya en agosto, según dos personas familiarizadas con los preparativos de adhesión del país. Parece que el impulso para la ampliación de la UE parece estar creciendo, con Bruselas trabajando en un plan que podría dar a Ucrania la membresía parcial en el bloque tan pronto como el próximo año, y con el candidato a la adhesión Montenegro cerrando otro capítulo de negociación el mes pasado.

| etiquetas: ue , , islandia. adhesión , acelerar
12 3 0 K 152 politica
4 comentarios
12 3 0 K 152 politica
josde #2 josde
Cuando tienen problemas se quieren unir a la UE.
1 K 40
#1 concentrado
Bienvenida
0 K 20
reithor #3 reithor
Se plantean ser el 28 o el 51.
0 K 12
#4 anamabel
Urge meterlos en la OTAN para meter la enésima base militar yanki. Se nota que echan de menos haber abandonado Keflavík en 2006.
0 K 9

menéame