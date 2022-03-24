La isla donde los aviones son sagrados

(...) La llegada de los americanos a la isla produjo un choque cultural sin precedentes: objetos cotidianos como gafas de sol, o encendedores fueron interpretados por los indígenas como magia divina, convirtiéndose en objetos de culto. En ese contexto, surgió entre los nativos una nueva divinidad: John Frum. Posiblemente, se trataba de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que acabó de forma accidental en la isla, trayendo consigo un cargamento que fascinó a los nativos, pero no se sabe con certeza si realmente existió.