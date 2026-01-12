edición general
Isidro Fainé, el poderoso y reservado hombre de negocios que ejerce un férreo control sobre las empresas españolas

Traducción del artículo publicado en Financial Times el 12/01/26: "Fainé es presidente de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de Europa, una institución con 121 años de antigüedad que solo está por detrás del Wellcome Trust y la Fundación Novo Nordisk en cuanto a activos. En ese cargo, persigue dos objetivos incongruentes: ayudar a los más vulnerables de la sociedad y, al mismo tiempo, mantener el control sobre los puestos de trabajo y los acuerdos de algunas de las empresas más grandes de la cuarta economía de la UE".

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la primera persona con la que hace filantropía es con él mismo, y luego con él, y después con él, y si se acuerda de alguien, se acuerda de él. la autofilantropía... el alma de La Caixa (la cara dura de La Caixa)
#3 Albarkas
Una fundación filantrópica que maltrata sistemáticamente a sus clientes.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Novo Nordisk es Ozempic. Pfizer va a muerte contra ellos por el negocio de los obesos, y lamentablemente va ganando. Otra razón más para defender a Dinamarca.
