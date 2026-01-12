Isidro Fainé, el poderoso y reservado hombre de negocios que ejerce un férreo control sobre las empresas españolas

Traducción del artículo publicado en Financial Times el 12/01/26: "Fainé es presidente de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de Europa, una institución con 121 años de antigüedad que solo está por detrás del Wellcome Trust y la Fundación Novo Nordisk en cuanto a activos. En ese cargo, persigue dos objetivos incongruentes: ayudar a los más vulnerables de la sociedad y, al mismo tiempo, mantener el control sobre los puestos de trabajo y los acuerdos de algunas de las empresas más grandes de la cuarta economía de la UE".