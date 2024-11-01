edición general
14 meneos
19 clics
Isabel Díaz Ayuso pierde un voto: Belén Esteban confiesa que no volverá a votar por ella

Isabel Díaz Ayuso pierde un voto: Belén Esteban confiesa que no volverá a votar por ella

“Voy a decir una cosa y voy a ser muy clara...”, comenzaba diciendo la de San Blas en pleno directo de ‘No somos nadie’. En un acto de sinceridad, la colaboradora de televisión ha confesado que en las anteriores elecciones autonómicas votó por Isabel Díaz Ayuso, algo que no volverá a repetirse, según deja claro. “Fui una de las personas que votó por Ayuso. El otro día, hablando con mi marido, los dos llegamos a la misma conclusión: ha habido tantas cosas que ha hecho mal que, desde luego, mi voto ya no lo va a tener”, ha continuado diciendo.

| etiquetas: ayuso , belen , esteban
13 1 2 K 147 actualidad
21 comentarios
13 1 2 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
Barney_77 #1 Barney_77 *
Esto eleva el cociente intelectual medio del votante de Ayuso, aunque sea difícil.
8 K 75
riazor97 #3 riazor97 *
#1 espera, lo mismo ha sido un evento de enajenación mental transitoria... la llamaran desde la cadena para q se retracte
1 K 17
Dragstat #17 Dragstat
#3 simplemente amenaza por el puro cabreo que tiene, el día de la votación irá a votar como una autómata lo de siempre aunque no quiera.
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 Estás asumiendo que Belen Esteban está por debajo de la media y lo mismo no lo está :troll:
6 K 73
pip #14 pip *
#6 ¡claro que no lo está! Tiene una inteligencia diferente, pero es brillante en su trabajo. Hizo (o hace) más dinero ella con esa supuesta poca inteligencia que la mayoría de los ingenieros en toda su puta vida.
1 K 25
Ilunabarra #21 Ilunabarra
#14 De acuerdo en lo que dices y además esta declaración también dice mucho de su capacidad de raciocinio. Cualquiera que no sea un puto hooligan es capaz de ver que Ayuso no es una buena persona.
0 K 9
#7 yarkyark
#1 Para nada. Se les va un votante con uno de los CI mas altos.
2 K 35
jacm #9 jacm
Como bien indica #7 en la respuesta a #1 tenemos un dilema interesante y que merece la pena ser estudiado:
El nivel de inteligencia medio del votantes del PP ¿Es mayor o menor que el de Belén Esteban?
¿ Alguien tiene datos fiables al respecto?
0 K 10
frg #20 frg
#9 ¿Crees que tienes un CI por encima de la mudia del PP? Permíteme dudarlo. Algunas creencias y votos son como la pertencia a un club de fútbol, basados en la irracionalidad y la fé. La inteligencia no cuenta a la hora de hacer la elección.
0 K 12
Mangione #8 Mangione
#1 Error. El CI del votante medio de Ayuso sigue siendo el mismo (0), lo que se eleva es el de Esteban.
Por mucho que te joda. :troll:
1 K 22
Malinke #11 Malinke
#1 igual por no votar a Ayuso, rebaja el coeficiente medio del votante de Ayuso, que no es lo mismo.
0 K 11
Ovlak #12 Ovlak
#1 Estás dando por hecho que el cociente medio estaba por encima del de Esteban, que igual es mucho suponer.
0 K 11
frg #16 frg
#1 No, para nada, todo el botox para BOX.
0 K 12
Yufiro #18 Yufiro
#1 En realidad lo baja, si hasta esta mujer sabe que ya no debe votar a Ayuso, imagínate lo mermados que serán sus votantes futuros
0 K 6
Destrozo #5 Destrozo
Mierda, esto beneficia a Ayuso
1 K 21
Lyovin81 #13 Lyovin81
#5 No te creas, los referentes "culturales" de los disminuidos psíquicos que votan a Ayuso son gente como esta señora. Diría intuitivamente que le puede hacer bastante daño.
0 K 7
Macadam #4 Macadam *
Diré más. Si se presenta Belén, tiene mi voto. Con toda seguridad no lo hará peor
0 K 20
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Ahora se pasará a a VOX.
0 K 19
riazor97 #2 riazor97
Dios, si se desmarca la Esteban se les hunde el barco
1 K 17
Kantinero #19 Kantinero
No quisiera a ninguna de las dos de enemigas, entre ellas que se tiren del pelo hasta arrancarlo
0 K 12
alcama #15 alcama
No está diciendo su voto, está echando el CV en RTVE
0 K 5

menéame