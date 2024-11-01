Isabel Díaz Ayuso pierde un voto: Belén Esteban confiesa que no volverá a votar por ella

“Voy a decir una cosa y voy a ser muy clara...”, comenzaba diciendo la de San Blas en pleno directo de ‘No somos nadie’. En un acto de sinceridad, la colaboradora de televisión ha confesado que en las anteriores elecciones autonómicas votó por Isabel Díaz Ayuso, algo que no volverá a repetirse, según deja claro. “Fui una de las personas que votó por Ayuso. El otro día, hablando con mi marido, los dos llegamos a la misma conclusión: ha habido tantas cosas que ha hecho mal que, desde luego, mi voto ya no lo va a tener”, ha continuado diciendo.