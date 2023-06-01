edición general
Isaac Newton teorizó sobre las pirámides egipcias. Su manuscrito quemado de la década de 1680 [Eng]

Isaac Newton teorizó sobre las pirámides egipcias. Su manuscrito quemado de la década de 1680 [Eng]  

Una mente tan formidable como la de Sir Isaac Newton sospechó que comprender las pirámides significaría comprender mucho más, desde la naturaleza de la gravedad —un tema en el que se convertiría en una autoridad— hasta la profecía bíblica. La clave, según él, residía en una antigua unidad de medida egipcia llamada codo real. Establecer la longitud precisa del codo egipcio le permitiría reconstruir a su vez otras medidas antiguas, fundamentalmente el codo sagrado de los hebreos, y así poder reconstruir con precisión un edificio que, para Newton,

Un detalle que se aprende tarde sobre Newton es que uno de los mayores cerebros de la historia dedico la mitad de su vida a demostrar la realidad sagrada del templo de salomón, negar la trinidad, probar la piedra filosofal y demás sandeces que ya se empezaron a considerar caminos sin salida.

Al menos con la alquimia congenio con Boyle y sacaron algo de ciencia lo cual es ya un mérito
#3 Solo recordarte que la alquimia es el padre de la quimica. Pero que nunca invita la quimica a su cumpleaños.
#4 Keynes fue quién adquirió los manuscritos de Newton sobre alquimia despreciados por los que pensaban que el genio de la física, el descubridor de la ley de la gravitación universal, no podía estar interesado en esa teoría.Por cierto, cuando aceptó ser nombrado Guardián de la Casa de la moneda pidió se prohibieran las prácticas alquimistas por constituir un peligro para la moneda inglesa .
#3 en aquella época se creían esas cosas, y desde hacía mucho tiempo. Y cuesta cambiar eso. No le culpo por creerse esas chorradas,
También pensaba que los antiguos griegos habían medido con éxito la circunferencia de la tierra usando una unidad llamada estadio, que él creía que habían tomado de los egipcios.

Ahí no iba completamente equivocado, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en estadios (252.000 estadios, según sus números), aunque esa medida era propiamente griega. Dependiendo de qué se entienda exactamente como estadio, Eratóstenes sobreestimó el tamaño de la Tierra entre un 12% y un 20%.
kiwihellenist.blogspot.com/2023/06/eratosthenes-2a.html
#5 y de que los egipcios usaran el codo real para sus construcciones tampoco le erró, solo que la dimensión real es menor que la que pensaba Sir Isaac, la GP tiene un lado de 440 codos, no de 100
seguro le habría encantado tener una de estas :take:  media
Algunas páginas de las notas de Newton sobre el tema (quemadas por los bordes, según la leyenda, cuando su perro tiró una vela) se vendieron recientemente por 378.000 libras, pero aún se pueden consultar en línea
-> www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/english-literature-history-scienc
Y también buscaba códigos en la biblia, pero es que a toro pasado....
Un genio, pero también un hombre de su tiempo. Mientras sepamos eso y no nos pongamos a idolatrarle (a él, como a cualquier otro personaje histórico), todo bien.
Si algo tenemos claro es que cuando construyes a partir de la lógica de las matemáticas, de una mente tan brillante puede salir maravillas como el cálculo diferencial, pero cuando empiezas a depender de las paranoias que han dejado escrito los demás..
