más visitadas
6385
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4490
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3984
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
3125
clics
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"
5458
clics
El Mundo (...del Bulo)
más votadas
663
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
549
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
410
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
383
La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"
425
Las ovejas han abrazado al lobo
9
meneos
14
clics
La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
En el accidente no se ha producido ningún herido, pero sí algunas retenciones en sentido a Gijón
|
etiquetas
:
autopista
,
asturias
,
ujo
,
jabalí
,
destrozos
,
coches
