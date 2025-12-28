edición general
La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos

En el accidente no se ha producido ningún herido, pero sí algunas retenciones en sentido a Gijón

