Irlanda condena el ataque a las fuerzas de paz de la ONU en medio de la escalada de tensiones en el Líbano [Eng]

La ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y Comercio, Helen McEntee, condenó enérgicamente el reciente ataque contra una posición de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), mientras la situación de seguridad en el Líbano continúa deteriorándose. en un comunicado emitido el 6 de marzo, la ministra calificó el deterioro de las condiciones de seguridad en el país como "extremadamente preocupante", advirtiendo que la reanudación de las hostilidades podría socavar años de progreso en la estabilización de la región.