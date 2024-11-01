Irene Montero llama a solidaridad con Cuba ante escalada de asedio: "De Cuba quieren el turismo y acabar con una reserva moral de la humanidad"

La diputada del Parlamento Europeo por España y secretaria política de Podemos, Irene Montero, llamó a los pueblos del mundo a manifestar solidaridad con Cuba, país que atraviesa una crisis eléctrica. "Lo hicieron con Gaza y como nadie les paró lo repiten con Cuba dejándoles sin energía. Esto después de décadas de bloqueo. De Cuba quieren el turismo y acabar con una reserva moral de la humanidad. Cuba ha sido siempre solidaria, demostremos ahora que Cuba no está sola." dijo Montero