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Irene Montero llama a solidaridad con Cuba ante escalada de asedio: "De Cuba quieren el turismo y acabar con una reserva moral de la humanidad"

Irene Montero llama a solidaridad con Cuba ante escalada de asedio: "De Cuba quieren el turismo y acabar con una reserva moral de la humanidad"

La diputada del Parlamento Europeo por España y secretaria política de Podemos, Irene Montero, llamó a los pueblos del mundo a manifestar solidaridad con Cuba, país que atraviesa una crisis eléctrica. "Lo hicieron con Gaza y como nadie les paró lo repiten con Cuba dejándoles sin energía. Esto después de décadas de bloqueo. De Cuba quieren el turismo y acabar con una reserva moral de la humanidad. Cuba ha sido siempre solidaria, demostremos ahora que Cuba no está sola." dijo Montero

| etiquetas: irene montero , podemos , cuba , reserva moral
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6 comentarios
8 2 2 K 119 actualidad
zentropia #1 zentropia
"Reserva moral"

En su dia pense que Podemos era la Izquierda inteligente
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#2 Pedro_Chosco
#1 Cachis, ha perdido la ocasión de llamarla "reserva espiritual de Occidente"
2 K 33
BobbyTables #4 BobbyTables
Hoy en "hazme casito que me quedo sin comer"...
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josde #3 josde
Quien es esa ya ?.
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GeneWilder #5 GeneWilder
Qué mujer más nociva.
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Gadfly #6 Gadfly
Gracias Irene
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menéame