Irán prepara las primeras ejecuciones de manifestantes por las protestas: Erfan Soltani será ahorcado

El régimen iraní ha dado un paso más en la represión de las protestas antigubernamentales al preparar las primeras ejecuciones de personas detenidas en las movilizaciones de las últimas semanas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte tras un proceso exprés y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles.