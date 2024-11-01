edición general
Irán prepara las primeras ejecuciones de manifestantes por las protestas: Erfan Soltani será ahorcado

El régimen iraní ha dado un paso más en la represión de las protestas antigubernamentales al preparar las primeras ejecuciones de personas detenidas en las movilizaciones de las últimas semanas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte tras un proceso exprés y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles.

makinavaja #3 makinavaja
No le han dado tanta publicidad a las 350 ejecuciones que ha hecho Arabia Saudita en 2025... :-D :-D :-D :-D
DeporteTuit #4 DeporteTuit
#2 La noticia está en todos los medios, puedes reclamarles a ellos. Si es errónea y se libra de la horca, lo prefiero, aunque me temo que solo será la excepción. El régimen es el que es y las ejecuciones con juicios sumarios están a la orden del día. Igual que en Arabia Saudí por cierto, como dice #3
security_incident #5 security_incident
#3 Ni a los entierros multitudinarios de hace unas horas de las fuerzas de seguridad iraníes asesinadas.
DeporteTuit #1 DeporteTuit
La noticia aparece en multitud de medios y parece confirmada. Lo digo porque ya envié hace un par de días una similar cuando se supo la noticia y algunos la negativizaron por "sensacionalista".

www.meneame.net/m/actualidad/iran-dispone-ahorcar-manifestante-26-anos
security_incident #2 security_incident *
#1 Mira a ver que este Miércoles es hoy y a esta hora el día se está terminando ya en Teherán. Falta el último rezo y pal sobre.
Lo digo por si no acaba siendo la noticia errónea.

Al menos en esta noticia sacan un sucedáneo de versión de Irán.

"Y es que el aparato judicial iraní ha anunciado su intención de acelerar los procesos contra los detenidos acusados de causar muertes durante las protestas. El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, afirmó durante una visita a un centro de detención que "los responsables de decapitar o quemar viva a la gente en las calles deben ser juzgados y castigados lo antes posible",
