Irán prepara las primeras ejecuciones de manifestantes por las protestas: Erfan Soltani será ahorcado

El régimen iraní ha dado un paso más en la represión de las protestas antigubernamentales al preparar las primeras ejecuciones de personas detenidas en las movilizaciones de las últimas semanas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte tras un proceso exprés y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles.
"Y es que el aparato judicial iraní ha anunciado su intención de acelerar los procesos contra los detenidos acusados de causar muertes durante las protestas. El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, afirmó durante una visita a un centro de detención que "los responsables de decapitar o quemar viva a la gente en las calles deben ser juzgados y castigados lo antes posible",