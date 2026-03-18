Irán prepara un Gallipoli para Trump: por qué un desembarco en el Estrecho de Ormuz podría ser una misión suicida

En aquella batalla de la IGM, las tropas aliadas tuvieron que desembarcar en playas estrechas dominadas por alturas desde las que podían batirlos. En la costa sur de Irán hay tramos abruptos, zonas montañosas junto al mar y accesos limitados
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- Mohammed ... aquí Chin Pún.
- ¿Sigues con gana de probar ese misil hipersónico antibuque?
- ¿Si? Pues apunta: 26.381731N, 56.021939E"
Llega el momento en que la muerte a distancia con tecnológica tiene su limite; es entonces donde hay poner hombres sobre que se manchen las manos y que mueran. Y donde empiezan a retorna ataúdes a sus países de origen.