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Irán prepara un Gallipoli para Trump: por qué un desembarco en el Estrecho de Ormuz podría ser una misión suicida

En aquella batalla de la IGM, las tropas aliadas tuvieron que desembarcar en playas estrechas dominadas por alturas desde las que podían batirlos. En la costa sur de Irán hay tramos abruptos, zonas montañosas junto al mar y accesos limitados

| etiquetas: iran , usa , guerra , gallipoli
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7 comentarios
6 1 3 K 55 actualidad
tul #1 tul
Tuvieron? Quien escribe estos bulos? No tuvieron que nada, desembarcaron ahí por capricho del alcohólico genocida de churchill
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Esfingo #4 Esfingo
Ya puesto hacer comparaciones estúpidas podían haber puesto las Termopilas.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Aquí se olvida del aspecto más peligroso que tiene ahora mismo una operación anfibia: hay que acercar el buque de desembarco a la costa (no hablo de lanchas o blindados anfibios, hablo de bichos estilo Tarawa) ... y puede sonar el teléfono diciendo:

- Mohammed ... aquí Chin Pún.
- ¿Sigues con gana de probar ese misil hipersónico antibuque?
- ¿Si? Pues apunta: 26.381731N, 56.021939E"
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Que a nadie se le ocurra decirle a Trump que no puede hacerlo. :troll:
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verdor #5 verdor
No pueden entrar por Irak por ejemplo?
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oceanon3d #6 oceanon3d *
#5 Se trata de controlar el estrecho ... ¿ir por Irak en una invasión generalizada en un país del tamaño, geografía y ejercito terrestre como el de Irán? ...En la guerra de Irak los fieles a Sadan eran pocos y vivían mal; rendirse no les costo. En Iran los del régimen son fanaticos bien armados y entrenados con una calidad de vida alta; van a morir matando. cojo palomitas.

Llega el momento en que la muerte a distancia con tecnológica tiene su limite; es entonces donde hay poner hombres sobre que se manchen las manos y que mueran. Y donde empiezan a retorna ataúdes a sus países de origen.
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Jark sí que tiene unos tramos abruptos imponentes
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menéame