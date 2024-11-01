Irán y el Nuevo Orden Multipolar en entredicho

Trump inició su mandato buscando retrasar la integración euroasiática para conservar la hegemonía estadounidense. La actual guerra, apunta a destruir el corredor energético euroasiático, frustrar la integración del transporte y el comercio. En pocas palabras: frenar el poder económico chino, contener el poder militar ruso y cerrar el poder energético iraní. Trump advirtió a los BRICS sobre el “error” de querer dejar el dólar como moneda de comercio internacional. Al fracasar en su intento de “negociar” ha empezado a operar la fase militar.