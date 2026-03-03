edición general
Irán muestra su arsenal de drones Shahed 136 listos para la guerra

Irán muestra su arsenal de drones Shahed 136 listos para la guerra  

El nombre "Shahed", que en persa significa "mártir", define con precisión su propósito operativo: estas pequeñas aeronaves son de usar y tirar, diseñadas para morir tras un solo uso al explotar su carga al impactar contra su objetivo. Conocido técnicamente como Geran-2 en su versión de fabricación rusa, este dispositivo es clasificado como una "munición merodeadora" de tipo kamikaze. La principal ventaja estratégica de estos drones reside en su precio, estimado en solo 20.000€ por unidad, una cifra ínfima comparada con el armamento convencional

| etiquetas: armas , drones , irán , shahed , kamikaze
8 comentarios
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Pocos me parecen
#6 Eyacua
#5 dudo que sean unos pocos dolares ya que la energia que necesita no es poca. Luego habra que ver que tal funciona ese laser ante ataques de saturacion.
#4 DotorMaster
Parguelas.
Cyberbob #7 Cyberbob
Ojo porque Irán tiene un historial de fakes y vídeos con IA importante.

No digo que el vídeo sea falso pero hay que cogerlo con pinzas.
Spirito #8 Spirito
Pues lanzando, que es gerundio.
Pyrefox #1 Pyrefox
se pueden contar y no es que sean muchos...en fin. Tambien es cierto que estos son tope molestos pero tampoco es que hayan mostrado cientos de miles.. esos los puedes tirar en un dia.
#3 Barriales
#1 solo diez o doce de esos, hacen gastas cientos de millones en la famosa cúpula de los genozidas. Y de esos si que hay pocos.
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 Parece que ya han puesto en marcha el sistema que usa laser en vez de misiles interceptores, el Iron Beam. Paso de buscar links pero hay periodicos con el video
Eso reduciria el coste de cada derribo a unos pocos dolares
