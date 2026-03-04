edición general
Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

Imponentes cordilleras montañosas protegen muchas de las fronteras del país, mientras desiertos y mesetas ocupan su interior, una topografía que ha complicado históricamente las invasiones extranjeras. "A lo largo de más de un siglo de guerras, destaca un patrón: ningún régimen en la historia moderna ha caído únicamente por ser bombardeado desde el aire", escribe en X el politólogo de la Universidad de Chicago, Robert Pape. "Las ciudades arden. La infraestructura se derrumba. Los líderes son atacados. Pero el poder político sobrevive".

Veelicus #1 Veelicus
No necesitan conquistarlo, solo convertirlo en un Irak II y controlar los pozos de petroleo.
johel #4 johel *
#1 No necesitan conquistarlo, ni siquiera necesitan quedarse con los pozos, es mas probable que esten apuntando a una guerra civil que dure indefinidamente como ya han hecho en otros paises.
placeres #2 placeres *
…de los creadores irán tiene un escudo aéreo impenetrable los rusos y chinos les han regalado todo tipo de armas a saber qué maldad estarán tramando.

Luego siguió la película como impulsar una guerra civil entre facciones sin disimulo.

Y ahora Nos traen la continuación, vaya como el terreno es muy malo vamos a arrasar sus ciudades (total los civiles iban a morir igual) y amasar a centenares de miles de jóvenes para que nuestros chicos puedan pasearse decentemente y solo combatir a unos pocos locos terroristas.
meroespectador #3 meroespectador
El tema es que consigan el apoyo popular para ir controlando ciudades, con eso les basta. Sin eso la cosa será larga o puede acabar en tremendo fiasco.
