Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre

Imponentes cordilleras montañosas protegen muchas de las fronteras del país, mientras desiertos y mesetas ocupan su interior, una topografía que ha complicado históricamente las invasiones extranjeras. "A lo largo de más de un siglo de guerras, destaca un patrón: ningún régimen en la historia moderna ha caído únicamente por ser bombardeado desde el aire", escribe en X el politólogo de la Universidad de Chicago, Robert Pape. "Las ciudades arden. La infraestructura se derrumba. Los líderes son atacados. Pero el poder político sobrevive".