Irán: Existencia de menores entre los 30 individuos en peligro de ser condenados a muerte en juicios acelerados y flagrantemente injustos relacionados con el levantamiento

Las autoridades iraníes deben detener de inmediato todos los planes de ejecutar a ocho individuos condenados a muerte tras ser declarados culpables de cometer delitos durante las protestas nacionales de enero de 2026. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización insta a las autoridades a anular las declaraciones de culpabilidad y las condenas de estos individuos y a poner fin sin demora a los juicios acelerados y flagrantemente injustos, empañados por la tortura, contra al menos otros 22 en relación con el levantamiento.