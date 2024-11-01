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Irán critica a Grossi por divulgar datos sobre sus sitios nucleares

Irán critica a Grossi por divulgar datos sobre sus sitios nucleares

Irán ha criticado al jefe de la AIEA por divulgar información sensible sobre la ubicación de los materiales y sitios nucleares iraníes en medio de la agresión de EE.UU. e Israel contra el país. La misión iraní enfatizó que la divulgación no autorizada de información sensible sobre salvaguardias proporcionada por los Estados al Organismo “infringe el Acuerdo sobre Salvaguardias Amplias y el Estatuto de la AIEA”, y alertó que “tales conductas indebidas podrían acarrear responsabilidad internacional para el Organismo”.

| etiquetas: aiea , energía atómica , guerra de irán , rafael grossi
16 1 0 K 153 politica
5 comentarios
16 1 0 K 153 politica
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc *
Y por eso, lo mas inteligente,y para los países del eje del mal (aquellos que no rinden pleitesia y tributo a los genocidas expoliadores del mundo libre basado en las mentiras ) es no permitir ser
"auditados" por agencias que trabajan para quien trabajan. SEGURO QUE TOMAN NOTA
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azathothruna #3 azathothruna
Cada vez se demuestra que el gordito Kim tomo el camino correcto.
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carakola #2 carakola
Con instituciones vendidas a los yanquis y a Israel cualquier información que les faciliten a la AIEA está claro que va directamente a USrael.
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masde120 #4 masde120 *
se le escaparon sin querer , ubicaciones y coordenadas, de las instalaciones en una entrevista. Claro claro.

Ya me imagino... -la ultima vez que visite 35°41′20″N 51°23′23″E... UY! se me ha escapado
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rogerius #5 rogerius
#4 Un dron podría extraviarse y caerle encima a Grossi —por error, claro.
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menéame