Irán critica a Grossi por divulgar datos sobre sus sitios nucleares

Irán ha criticado al jefe de la AIEA por divulgar información sensible sobre la ubicación de los materiales y sitios nucleares iraníes en medio de la agresión de EE.UU. e Israel contra el país. La misión iraní enfatizó que la divulgación no autorizada de información sensible sobre salvaguardias proporcionada por los Estados al Organismo “infringe el Acuerdo sobre Salvaguardias Amplias y el Estatuto de la AIEA”, y alertó que “tales conductas indebidas podrían acarrear responsabilidad internacional para el Organismo”.
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"auditados" por agencias que trabajan para quien trabajan. SEGURO QUE TOMAN NOTA
Ya me imagino... -la ultima vez que visite 35°41′20″N 51°23′23″E... UY! se me ha escapado