Irán critica a Grossi por divulgar datos sobre sus sitios nucleares

Irán ha criticado al jefe de la AIEA por divulgar información sensible sobre la ubicación de los materiales y sitios nucleares iraníes en medio de la agresión de EE.UU. e Israel contra el país. La misión iraní enfatizó que la divulgación no autorizada de información sensible sobre salvaguardias proporcionada por los Estados al Organismo “infringe el Acuerdo sobre Salvaguardias Amplias y el Estatuto de la AIEA”, y alertó que “tales conductas indebidas podrían acarrear responsabilidad internacional para el Organismo”.