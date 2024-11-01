Irán: cómo se cubre una guerra entre misiles, censura y desinformación

Una imagen aérea tomada en la ciudad iraní de Minab muestra decenas de tumbas recién excavadas alineadas en filas regulares mientras excavadoras continúan ampliando el cementerio y grupos de personas se reúnen alrededor de los entierros. Esta fotografía se ha convertido en uno de los símbolos visuales más impactantes de las consecuencias humanas de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras el bombardeo que alcanzó una escuela de niñas en la zona y dejó numerosas víctimas.