Irán, las claves: entrevista a la politóloga iraní Nazanín Armanian

Irán, las claves: entrevista a la politóloga iraní Nazanín Armanian

Más allá de lo que se dice, ¿cuáles serían los verdaderos objetivos de un ataque a Irán? ¿Podría este conflicto cambiar el tablero de la hegemonía mundial y afectar a los intereses de China, Rusia o India? La politóloga iraní Nazanín Armanian nos da algunas claves de lo que está en juego y de las posibles intenciones de Trump y su aliado Netanyahu.

| etiquetas: irán , trump , israel , india , china , geopolítica
3 comentarios
Marisadoro
magnifiqus
De los mejores análisis que he escuchado hasta el momento: breve, coherente y toca todos los puntos clave que influyen en el conflicto.
Barriales
Netanlleju no es aliado de nadie. Es una sanguijuela, que si no le llegan las provisiones diarias de bombas durante dos semanas, es borrado del mapa en un mes.
