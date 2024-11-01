Irán, las claves: entrevista a la politóloga iraní Nazanín Armanian

Más allá de lo que se dice, ¿cuáles serían los verdaderos objetivos de un ataque a Irán? ¿Podría este conflicto cambiar el tablero de la hegemonía mundial y afectar a los intereses de China, Rusia o India? La politóloga iraní Nazanín Armanian nos da algunas claves de lo que está en juego y de las posibles intenciones de Trump y su aliado Netanyahu.
| etiquetas: irán , trump , israel , india , china , geopolítica
Nazanin Armanian : «La decisión de restaurar en el trono a Reza Pahlevi es de Israel»
