Irán autoriza el paso por Ormuz a 20 buques de Pakistán

En su comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, incluyó referencias explícitas a funcionarios internacionales implicados en la diplomacia regional, como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el canciller iraní Abbas Araqchi y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Esta acción da cuenta de la complejidad de las negociaciones diplomáticas en curso tras la escalada de tensiones en Medio Oriente. Según consignó el Gobierno de Pakistán, Irán permitirá el tránsito de veinte embarcaciones...