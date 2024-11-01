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Irán: Araghchi y Pezeshkian filmados junto a manifestantes pro régimen en Teherán (EN)

Irán publicó imágenes del presidente Masoud Pezeshkian y del ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi junto a manifestantes pro régimen en Teherán, conmemorando el "Día de la República Islámica". Vídeo xcancel.com/MintPressNews/status/2039073444361298022

| etiquetas: pezeshkian , araghchi , irán , teherán , guerra
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10 comentarios
5 1 4 K 31 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko *
Los sionazis deben estar echando espuma por la boca xD
Otro vídeo
xcancel.com/TehranTimes79/status/2039069194050842938?s=20
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Tkachenko #3 Tkachenko
Ya tenemos a Putin por aquí. Ay no, perdón! El censor de guardia xD
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Tkachenko #4 Tkachenko *
El enlace es a una web israelí. Deberías penalizar al CLONAFO acosador @eirene

P d: parece que también echa espuma por la boca, por cierto xD
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cosmonauta #5 cosmonauta
#4 ¿De donde sacas estos envios?
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Tkachenko #6 Tkachenko
#5 ynet (sabes leer?)
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Pertinax #7 Pertinax *
#4 El enlace no contiene vídeo, por eso lo has tenido que incluir en la entradilla, siendo un medio baneado, con tus maniobras habituales para saltarte las normas, que son claras cristalinas.

Y sigo sin entenderos a los que ignoráis pero leéis nuestros mensajes con devoción. Es una pérdida de tiempo, pero bueno, tú mismo.
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Tkachenko #8 Tkachenko *
#7 El enlace no contiene vídeo
Y quien dijo que lo tuviera? Aparece el ícono de video?

P.d: te habías autovotado el comentario (xD) y aparecía como destacado (se puede ver desde la cola, aunque estés bloqueado). Aprovecho para sacarte del ignore, total, ya interactuo contigo con tus otras cuentas.


con tus maniobras habituales para saltarte las normas, que son claras cristalinas.
A ver, a ver...cuéntanos más...ardo en deseos
Cuéntaselo también a @Eirene y nos enteramos todos.
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Pertinax #2 Pertinax *
Ooootro intento de intentar colar medios baneados con triquiñuelas. Y van...

Esto debería traducirse en penalización.al usuario. Va contra las normas, y lo saben, pero ahí siguen. @eirene @eunomia echad un ojo aquí.
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Pertinax #9 Pertinax *
Edit. Qué pereza.
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Tkachenko #10 Tkachenko
#9 pero no nos vas a contar cuáles son mis "maniobras habituales"??

¿¿¿O estás difamando???

Toma nota @Eirene @admin
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menéame