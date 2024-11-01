Irán: Araghchi y Pezeshkian filmados junto a manifestantes pro régimen en Teherán (EN)

Irán publicó imágenes del presidente Masoud Pezeshkian y del ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi junto a manifestantes pro régimen en Teherán, conmemorando el "Día de la República Islámica". Vídeo xcancel.com/MintPressNews/status/2039073444361298022
Otro vídeo
xcancel.com/TehranTimes79/status/2039069194050842938?s=20
P d: parece que también echa espuma por la boca, por cierto
Y sigo sin entenderos a los que ignoráis pero leéis nuestros mensajes con devoción. Es una pérdida de tiempo, pero bueno, tú mismo.
Y quien dijo que lo tuviera? Aparece el ícono de video?
P.d: te habías autovotado el comentario () y aparecía como destacado (se puede ver desde la cola, aunque estés bloqueado). Aprovecho para sacarte del ignore, total, ya interactuo contigo con tus otras cuentas.
con tus maniobras habituales para saltarte las normas, que son claras cristalinas.
A ver, a ver...cuéntanos más...ardo en deseos
Cuéntaselo también a @Eirene y nos enteramos todos.
Esto debería traducirse en penalización.al usuario. Va contra las normas, y lo saben, pero ahí siguen. @eirene @eunomia echad un ojo aquí.
¿¿¿O estás difamando???
Toma nota @Eirene @admin