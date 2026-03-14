Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por usar sus drones y personal para interceptar ataques

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Kiev, al proporcionar asistencia con drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y se ha convertido su territorio en un “objetivo legítimo” para Irán, conforme a la Carta de la ONU.
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Y luego montaron la fábrica de su clon ruso con licencia iraní haciendo un Bizum a Khamenei para que le enviase los kits, como Ikea, y los manuales de montaje.
¿Alguna vez dejaréis de hacer el ridículo?
Gracias por confirmar tú mismo y sin que nadie te ayude lo que muchos putinejos, hijos de Putin, dijimos en 2014
Vas avanzando hacia la razón. No te detengas.
Otra cosa distinta es llevar tu las armas y al personal que las maneja, y además usarlas para atacar a las fuerzas militares del otro.