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Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por usar sus drones y personal para interceptar ataques

Irán advirtió que Ucrania se convirtió en un “objetivo legítimo” por usar sus drones y personal para interceptar ataques

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Kiev, al proporcionar asistencia con drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y se ha convertido su territorio en un “objetivo legítimo” para Irán, conforme a la Carta de la ONU.

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , inteligencia
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 ddomingo *
Ya era "objetivo legítimo" cuando Rusia usaba drones iraníes hace años contra Ucrania...
6 K 89
#4 Nasser *
#1 una cosa es vender armas que eso lo hacen todos y otra muy distinta armas y personal para interferir en un conflicto, Irán no proporciono nunca personal a Rusia, no confundas.
4 K 53
Priorat #11 Priorat *
#4 Si claro, porque los rusos empezaron a usar los drones iraníes comprándolos en Amazon y luego leyendo el manual de instrucciones.

Y luego montaron la fábrica de su clon ruso con licencia iraní haciendo un Bizum a Khamenei para que le enviase los kits, como Ikea, y los manuales de montaje.

¿Alguna vez dejaréis de hacer el ridículo?
0 K 13
#12 Nasser
#11 Tu haces el ridículo porque tú sectarismo te impide pensar, según esa filosofía tuya nefasta que solo ve lo que quiere ver todo el que vende armas es parte de un conflicto, menuda memez y encima te atreves a hablar de ridículo, te faltan neuronas y te sobra soberbia. Saludos
0 K 20
alehopio #6 alehopio
#1 Es decir, que como le vendemos armas a los israelíes, somos agentes del genocidio que cometen. ¿No?
1 K 40
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Ergo, todos los europeos somos "objetivo legítimo" también por haber armado a Ucrania desde el minuto menos veinte :-)

Gracias por confirmar tú mismo y sin que nadie te ayude lo que muchos putinejos, hijos de Putin, dijimos en 2014 :-D

Vas avanzando hacia la razón. No te detengas.
0 K 20
#3 Pitufo
Pues con el mismo argumento lógico ya los rusos pueden decir lo mismo de la UE por estarle entregando material bélico a Ucrania.
1 K 26
Veelicus #5 Veelicus
#3 Lo llevan avisando tiempo, pero como no hacen nada pues sin mas, pero si un dia hacen algo los mismos que ahora se rien luego lloraran y diran que rusia tal y cual
0 K 11
alehopio #7 alehopio *
#3 No. Una cosa es venderle armas.

Otra cosa distinta es llevar tu las armas y al personal que las maneja, y además usarlas para atacar a las fuerzas militares del otro.
0 K 20
cosmonauta #10 cosmonauta
#7 Defender, en todo caso.
0 K 16
#2 harverto
Nos jodío mayo, con las flores
0 K 10

menéame