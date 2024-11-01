Irán acaba de estrenar con éxito un dron marino armado: así funciona y estas son sus ventajas en combate naval

Un petrolero con bandera de las Islas Marshall, el MKD VYOM, se convirtió el 1ero de marzo en el primer buque atacado por un dron marítimo iraní durante el actual conflicto, según la empresa de seguridad Ambrey, esto ocurrió a unas 50 millas náuticas al norte de Mascate, en Omán. Inicialmente se pensó que el barco había sido impactado por un proyectil, pero la United Kingdom Maritime Trade Operations confirmó que fue alcanzado por un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés)