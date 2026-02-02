·
13
meneos
36
clics
Irán abandona el GPS de Estados Unidos y se pasa al BeiDou de China: un cambio que modifica el equilibrio del poder militar
El movimiento refuerza también el eje Irán‑China, especialmente después del acuerdo estratégico de 2021, que ya preveía el acceso iraní a las señales de alta precisión de BeiDou.
|
151
actualidad
3 comentarios
#1
OdaAl
Y bien que hacen los iranies en usar cualquier otro sistema diferente al GPS.
Los europeos tenemos el Galileo (LEO), los rusos tienen el GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) , los hindúes tienen el (IRNSS), desconozco si hay mas países con sistema propio, pero si no lo tienen al menos deberían de depender de un país
PD: Implícito, los estadounidenses no son de fiar.
0
K
11
#2
tierramar
*
Irán, China y Rusia firman un acuerdo estratégico trilateral
observatoriocrisis.com/2026/02/02/iran-china-y-rusia-firman-un-acuerdo
El orden mundial esta cambiando
0
K
10
#3
Otrebla8002
Pequeños pasos para acelerar el declive de USA.
0
K
10
3
comentarios
3
comentarios)
