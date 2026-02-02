edición general
13 meneos
36 clics
Irán abandona el GPS de Estados Unidos y se pasa al BeiDou de China: un cambio que modifica el equilibrio del poder militar

Irán abandona el GPS de Estados Unidos y se pasa al BeiDou de China: un cambio que modifica el equilibrio del poder militar

El movimiento refuerza también el eje Irán‑China, especialmente después del acuerdo estratégico de 2021, que ya preveía el acceso iraní a las señales de alta precisión de BeiDou.

| etiquetas: irán , china , beidou
12 1 0 K 151 actualidad
3 comentarios
12 1 0 K 151 actualidad
OdaAl #1 OdaAl
Y bien que hacen los iranies en usar cualquier otro sistema diferente al GPS.

Los europeos tenemos el Galileo (LEO), los rusos tienen el GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) , los hindúes tienen el (IRNSS), desconozco si hay mas países con sistema propio, pero si no lo tienen al menos deberían de depender de un país

PD: Implícito, los estadounidenses no son de fiar.
0 K 11
#2 tierramar *
Irán, China y Rusia firman un acuerdo estratégico trilateral observatoriocrisis.com/2026/02/02/iran-china-y-rusia-firman-un-acuerdo El orden mundial esta cambiando
0 K 10
#3 Otrebla8002
Pequeños pasos para acelerar el declive de USA.
0 K 10

menéame