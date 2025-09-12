La ira de la derecha aumenta cuando el asesinato de Kirk alimenta las llamadas a la venganza (Eng)

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk desató una ola de furia en la extrema derecha, donde algunos partidarios de Trump consideraron el asesinato como un punto de inflamación política y una amenaza para el poder conservador en medio de un ajuste de cuentas más amplio sobre el aumento de la violencia. Algunos partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culparon a la izquierda política, presentando el asesinato de Kirk como la culminación de años de hostilidad hacia el movimiento Make America Great Again de Trump.
| etiquetas: charlie kirk , trump , maga , venganza , justicia , extrema derecha
Tratan a todo el mundo como basura y se quejan de "hostilidad"
Es un ímportante matiz
Pobre asesinado qué es el culpable de su asesinato.
Como digo siempre nada le gusta más a una feminista qué hacerse la víctima cuando la violan.
Tratan a los hombres como asesinos violadores y se quejan de que las violen al enseñar escote.
Sí, efectivamente es ridículo. Y no habla nada bien de tu ética y personal.
Y habla mucho peor de tu ideología, mucho más semejante a los fascistas qué dices combatir, pero resulta que ers uno de ellos. VOILÁ!!!