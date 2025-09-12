edición general
La ira de la derecha aumenta cuando el asesinato de Kirk alimenta las llamadas a la venganza (Eng)

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk desató una ola de furia en la extrema derecha, donde algunos partidarios de Trump consideraron el asesinato como un punto de inflamación política y una amenaza para el poder conservador en medio de un ajuste de cuentas más amplio sobre el aumento de la violencia. Algunos partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culparon a la izquierda política, presentando el asesinato de Kirk como la culminación de años de hostilidad hacia el movimiento Make America Great Again de Trump.

el_Tupac #2 el_Tupac
Lo que digo siempre: nada le gusta más a un nazi que hacerse la víctima.

Tratan a todo el mundo como basura y se quejan de "hostilidad" :foreveralone: :foreveralone:
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 no hablan de justicia, hablan de venganza.

Es un ímportante matiz
el_Tupac #8 el_Tupac
#4 son nazis, hablan de encontrar una excusa para matar gente.
Sinfonico #7 Sinfonico *
#2 Así funcionan los psicópatas, mientras te clavan un cuchillo te están diciendo que te quejas mucho y que nada tiene que ver el cuchillo que te clava con tu dolor, que eres tú, que tergiversas la realidad porque eres mala gente.
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
Pero no habíamos quedado que la enmienda de las armas que defiende esta gente es para defenderse de sus propios dirigentes?
#3 Katos
¿Cómo?.
Pobre asesinado qué es el culpable de su asesinato.
#6 Katos
te imaginas un comentario como el tuyo del estilo.
Como digo siempre nada le gusta más a una feminista qué hacerse la víctima cuando la violan.
Tratan a los hombres como asesinos violadores y se quejan de que las violen al enseñar escote.

Sí, efectivamente es ridículo. Y no habla nada bien de tu ética y personal.
Y habla mucho peor de tu ideología, mucho más semejante a los fascistas qué dices combatir, pero resulta que ers uno de ellos. VOILÁ!!!
