La ira de la derecha aumenta cuando el asesinato de Kirk alimenta las llamadas a la venganza (Eng)

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk desató una ola de furia en la extrema derecha, donde algunos partidarios de Trump consideraron el asesinato como un punto de inflamación política y una amenaza para el poder conservador en medio de un ajuste de cuentas más amplio sobre el aumento de la violencia. Algunos partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culparon a la izquierda política, presentando el asesinato de Kirk como la culminación de años de hostilidad hacia el movimiento Make America Great Again de Trump.