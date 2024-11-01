Iowa revoca licencia de superintendente escolar arrestado por el ICE

Una agencia estatal revocó el lunes la licencia profesional del líder del distrito escolar más grande de Iowa, días después de ser arrestado por agentes federales, acusado de vivir y trabajar ilegalmente en el país. La Junta de Examinadores Educativos de Iowa dijo en una carta enviada al superintendente de las escuelas públicas de Des Moines, Ian Roberts, que no era elegible para poseer una licencia porque “ya no tiene presencia legal en Estados Unidos”.