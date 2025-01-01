El invierno reduce la autonomía de los coches eléctricos; el calor extremo aún más. Cómo afectan las temperaturas superiores a 35ºC a las baterías

Desde hace años las olas de calor son más intensas y las temperaturas medias en verano más y más altas. En España -y en muchos otros puntos del planeta- nos hemos acostumbrado a los 40 grados y son bien sabidos los efectos que tienen las altas temperaturas en todo lo que tocan. También en los coches eléctricos.
Desconozco de qué trabajas, yo llevo 25 años trabajando en el sector de automóvil y eso de que la autonomía no cambia no te lo crees ni tú.
Lo mismo la solución temporal pasa por llevar varios tipos de celdas y que se usen unas u otras dependiendo de la climatología.