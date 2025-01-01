edición general
1 meneos
20 clics

El invierno reduce la autonomía de los coches eléctricos; el calor extremo aún más. Cómo afectan las temperaturas superiores a 35ºC a las baterías

Desde hace años las olas de calor son más intensas y las temperaturas medias en verano más y más altas. En España -y en muchos otros puntos del planeta- nos hemos acostumbrado a los 40 grados y son bien sabidos los efectos que tienen las altas temperaturas en todo lo que tocan. También en los coches eléctricos.

| etiquetas: coches , eléctricos , baterías , autonomia , calor , frio
1 0 0 K 9 tecnología
7 comentarios
1 0 0 K 9 tecnología
#7 Pixmac
En los coches de combustión la temperatura también afecta a la autonomía. La combustión no es la misma con el aire a 5º que a 35º y peor si el lugar en aún más frio o caliente.
0 K 20
janatxan #1 janatxan
Convirtamos los vehiculos en monster trucks para meter el aislamiento necesario para que no les afecte la Tª.
0 K 11
#2 Perrota
Llevo 15 años conduciendo coches eléctricos, y nunca he tenido menos autonomía en verano que en invierno. Ni en calor extremo.
0 K 10
janatxan #3 janatxan
#2 las pruebas realizadas (y la química) indican lo contrario.
0 K 11
#4 Dav3n
#2 Ahora haz una proyección de futuro, ya sabes, el cambio climático y tal (cada año es peor que el anterior) y nos vuelves a explicar que no es un problema porque en tu caso concreto, que podemos creer o no (no se puede confirmar que lo que dices es cierto), nunca te ha pasado nada.
0 K 10
Sandilo #5 Sandilo
#2 Pues sinceramente dudo que conduzcas coches eléctricos si afirmas eso.

Desconozco de qué trabajas, yo llevo 25 años trabajando en el sector de automóvil y eso de que la autonomía no cambia no te lo crees ni tú.
0 K 5
ruinanamas #6 ruinanamas *
Pues nada, a cambiar las baterías de litio por las de sodio o ferrofosfato, ya que todo cristo se ha acostumbrado a llevar un SUV por obligación del mercado, al menos tienen espacio para baterías que ocupen mas espacio y pesen mas.

Lo mismo la solución temporal pasa por llevar varios tipos de celdas y que se usen unas u otras dependiendo de la climatología.
0 K 9

menéame