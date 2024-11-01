Qué investigó Pablo Casado de Ayuso y por qué acabó defenestrado hace cuatro años

La carrera de Pablo Casado terminó en febrero de 2022 después de que el entonces líder del Partido Popular denunciara interna y públicamente la posible corrupción del entorno de su homóloga en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso. La información de la que presumiblemente disponía Casado iba mucho más allá y afectaba a los padres de la lideresa regional o a sus relaciones sentimentales, en las que entra su exmarido, Rafael Hernández Torre,