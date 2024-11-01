edición general
Qué investigó Pablo Casado de Ayuso y por qué acabó defenestrado hace cuatro años

Qué investigó Pablo Casado de Ayuso y por qué acabó defenestrado hace cuatro años

La carrera de Pablo Casado terminó en febrero de 2022 después de que el entonces líder del Partido Popular denunciara interna y públicamente la posible corrupción del entorno de su homóloga en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso. La información de la que presumiblemente disponía Casado iba mucho más allá y afectaba a los padres de la lideresa regional o a sus relaciones sentimentales, en las que entra su exmarido, Rafael Hernández Torre,

manuelpepito
Casado no investigó nada, simplemente rompió la Omertá de una asociación de delincuentes
platypu
#2 no se entiende nada de lo que has escrito
#4 no esperaba más de ti
platypu
La informacion de la que presumiblemente disponia, vamos que no tenia nada
#1 aquí arriba un currela, de domingo a la mañana posteando, si señor. muy trabajador. como en los bonarea 24h. a tope con el cargo.. quince cacahuetes para platypu7a
Gilántropo
La corruptela que la rodea es la del PP de siempre, ligada a fraudes fiscales, vivienda y beneficios a familiares con dinero público (no como la suya, académica, otra innovación en el fraude en su partido) por la que en breve será juzgado su novio, que sigue vivo y en España, por cierto.
Lo que no calibró fue la cantidad de manos fuertes que abarrotaban la entrada por la espalda de la muñeca de trapo.
