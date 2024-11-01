Investigan a un vigués tras encontrar un caballo con importantes heridas, desde la pata al hocico  

Los hechos se produjeron el 19 de enero cuando los agentes, tras una inspección técnica ocular en un terreno rústico localizaron a dos caballos, ambos sin marcas de identificación externa alguna y careciendo de microchip de identificación. Uno de los equinos aparentemente estaba en buen estado de salud pero el otro estaba atado en la parcela rústica contigua con una cuerda y un cabezal de cadena metálica incrustado en la cabeza y en el hocico del animal provocándole heridas abiertas y de cierta profundidad. Las heridas de mayor gravedad las...