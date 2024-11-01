edición general
Investigan a un vecino de Tomiño (Pontevedra) por enterrar a varios cachorros recién nacidos

Investigan a un vecino de Tomiño (Pontevedra) por enterrar a varios cachorros recién nacidos

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tomiño (Pontevedra), de 39 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal tras el hallazgo de varios cachorros enterrados en una de las naves de su empresa. La actuación comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando un testigo alertó al Seprona de Tui de que el hombre estaba enterrando vivos a una docena de perros recién nacidos en su parcela. Tras recibir el aviso, agentes del Seprona, acompañados por la Policía Local y un agente medioambiental de la Consellería de Medio Ambiente, se desplazar

El hombre explicó que la noche del 1 al 2 de septiembre habían nacido doce crías, pero que a la mañana siguiente halló muertas a cuatro, las cuales procedió a enterrar en la propia parcela. Sobre los otros seis dijo desconocer su paradero.

