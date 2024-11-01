Investigan a un vecino de Tejeda (Gran Canaria) por la muerte de un perro tras ser abandonado a la intemperie durante una semana

Un perro murió en el municipio de Tejeda, Gran Canaria, el pasado 19 de febrero, tras permanecer abandonado durante seis días por su dueño en su vivienda habitual de las medianías de la isla. La persona ha sido investigada como presunta autora de un delito de abandono animal, tras el animal ser rescatado aún con vida por dos senderistas que pasaban por la zona. Días antes del descubrimiento del animal por parte de los senderistas, hubo un gran temporal en la isla de Gran Canaria, lo que hace presumir que el animal no tuvo las atenciones nece...