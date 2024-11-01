Investigan otras dos posibles violaciones del cirujano acusado de agredir a una paciente sedada en Murcia

Otra enfermera denuncia comportamientos anómalos por parte del médico, y dos pacientes han alertado de que sufrieron dolores genitales tras sus intervenciones. El cirujano acusado de violar a una paciente mientras la operaba en una clínica de Murcia podría haber agredido a otras pacientes. El atestado ampliatorio de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), al que ha tenido acceso el diario local La Verdad, recoge el testimonio de una enfermera que asistió al cirujano el pasado verano y también observó un comportamiento anómalo