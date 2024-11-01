edición general
Investigan otras dos posibles violaciones del cirujano acusado de agredir a una paciente sedada en Murcia

Investigan otras dos posibles violaciones del cirujano acusado de agredir a una paciente sedada en Murcia

Otra enfermera denuncia comportamientos anómalos por parte del médico, y dos pacientes han alertado de que sufrieron dolores genitales tras sus intervenciones. El cirujano acusado de violar a una paciente mientras la operaba en una clínica de Murcia podría haber agredido a otras pacientes. El atestado ampliatorio de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), al que ha tenido acceso el diario local La Verdad, recoge el testimonio de una enfermera que asistió al cirujano el pasado verano y también observó un comportamiento anómalo

10 2 1 K 124 actualidad
5 comentarios
A.more #1 A.more
Que nacionalidad tiene?
2 K 28
O.OOЄ #2 O.OOЄ
#1 Lo pone en el titular. Murciano.
1 K 22
#4 Leon_Bocanegra
#2 en el titular no pone eso.
1 K 16
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
#1 de Mexico
1 K 19
plutanasio #5 plutanasio
#1 come tacos
0 K 12

