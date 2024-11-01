edición general
Investigan a una empresa de paracaidismo en Cuenca por irregularidades en el mantenimiento de las aeronaves

La Guardia Civil constató que en esta empresa los mantenimientos de las aeronaves no se realizaban correctamente al no realizarse por personal cualificado.

