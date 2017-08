Investigan la caída desde el castillo de Alicante de una joven de unos 30 años indocumentada y no reclamada en dos días La Policía Nacional de Alicante investiga la caída de una mujer de alrededor de 30 años desde el castillo de Santa Bárbara, a una altura de unos ocho metros. La joven no llevaba documentación en el momento del accidente, no ha sido reclamada en dos días y se encuentra hospitalizada en estado inconsciente, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación