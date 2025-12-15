Investigan el asesinato de una mujer en La Algaba (Sevilla) y se busca al hombre al que le alquilaba una habitación

La Algaba (Sevilla) (EFE).- La investigación abierta tras la aparición de una mujer de 44 años muerta a puñaladas en su casa de La Algaba (Sevilla) se centra en dar con el paradero del hombre al que le tenía alquilada una habitación de la vivienda, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que descarta que se trate de un caso de violencia machista. A preguntas de los periodistas en Órgiva (Granada), el delegado ha explicado que tras el hallazgo, el hijo menor de la víctima avisó a su padre, que es la expareja de la mujer.