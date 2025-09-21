Investigadores de la UMU consolidan un biomaterial capaz de regenerar tejidos dañados que ayudará a ‘salvar’ dientes

Durante décadas, la odontología ha abordado las lesiones dentales con un enfoque mecánico: retirar el tejido dañado y rellenar el hueco. Esa práctica suele ser irreversible: un diente tratado con endodoncia pierde vitalidad y lo hace más frágil a largo plazo. Frente a ese paradigma, el estudio liderado por Francisco Javier Rodríguez-Lozano apunta a un horizonte distinto, y ha explorado cómo responde el organismo ante Biodentine XP, un silicato tricálcico de última generación.
Este producto no estimula la creación de esmalte, por lo tanto, si tienes una cavidad, va a haber que hacer un empaste igualmente.
Este producto parece ser útil en aquellas cavidades cercanas al nervio para evitar tener que hacer una endodoncia (matar el nervio) cuando la pulpa aún conserva su vitalidad. Que, oye, bien está.