Investigadores en seguridad revelan los riesgos de seguridad de las sillas de ruedas WHILL a través de piratería remota. (ENG)

Investigadores en seguridad han demostrado la existencia de una vulnerabilidad crítica en sillas de ruedas eléctricas de alta tecnología que permite el control remoto no autorizado, lo que pone de relieve nuevos riesgos de seguridad para los dispositivos de movilidad conectados.
[Que resulta que son japonesas]
El sistema funciona. Las magníficas instituciones estadounidenses han encontrado un simpático fallo en una popular silla japonesa que ya están revisando para tranquilidad de todos.