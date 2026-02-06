Investigadores descubren que antiguas inundaciones "reescribieron" civilizaciones a lo largo del río Yangtze (ENG)

Hace unos 4600 años, los Shijiahe desarrollaron una cultura avanzada y compleja en la región del río Yangtsé Medio de China, con palacios, murallas, una sofisticada gestión del agua e industrias de jade y cerámica. Sin embargo, al cabo de mil años, esta cultura colapsó y emigró de la región. Hasta ahora, la razón de esto no estaba clara: ¿podría haber sido expulsada por invasores de las llanuras centrales? ¿O se debió a cambios importantes en el clima y las precipitaciones?