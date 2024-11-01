edición general
7 meneos
44 clics
Investigadores daneses desarrollan nuevo sistema de refrigeración pasiva 3D que reduce un 50 % el consumo energético para enfriar centros de datos

Investigadores daneses desarrollan nuevo sistema de refrigeración pasiva 3D que reduce un 50 % el consumo energético para enfriar centros de datos

Nueva solución pasiva de enfriamiento por evaporación mejora en un 50 % la capacidad térmica y permite reutilizar calor residual en calefacción urbana. El crecimiento silencioso de la nube, la IA y el procesamiento masivo de datos generan muchol calor, que debe disiparse de forma constante. solución de refrigeración impresa en 3D capaz de reducir el consumo energético han presentado . Se ha presentado una solución de refrigeración impresa en 3D capaz de reducir el consumo energético y convertir el exceso de calor en un recurso útil.

| etiquetas: energía , calor , refrigeración , disipador , centro de datos , procesador
6 1 0 K 66 tecnología
4 comentarios
6 1 0 K 66 tecnología
Pertinax #2 Pertinax *
Instalarlos en Groenlandia no será.
0 K 15
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que se lo lleva Trump!!!
0 K 10
#4 wai
La paradoja de Jevons explica qué va a pasar a continuación.
0 K 9

menéame