Investigadores daneses desarrollan nuevo sistema de refrigeración pasiva 3D que reduce un 50 % el consumo energético para enfriar centros de datos

Nueva solución pasiva de enfriamiento por evaporación mejora en un 50 % la capacidad térmica y permite reutilizar calor residual en calefacción urbana. El crecimiento silencioso de la nube, la IA y el procesamiento masivo de datos generan muchol calor, que debe disiparse de forma constante. solución de refrigeración impresa en 3D capaz de reducir el consumo energético han presentado . Se ha presentado una solución de refrigeración impresa en 3D capaz de reducir el consumo energético y convertir el exceso de calor en un recurso útil.