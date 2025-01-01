Investigadores británicos descubren que sepias combinan memoria, aprendizaje y autocontrol comparable al de chimpancés en pruebas cognitivas complejas

Nuevos estudios revelan que estos cefalópodos no solo se esconden bien, sino que también piensan antes de actuar, mostrando un autocontrol comparable al de algunos mamíferos sociales...Más allá del autocontrol, las sepias también han demostrado tener una memoria episódica robusta. Recuerdan qué comieron, cuándo lo hicieron y dónde lo encontraron, incluso en edad avanzada. Este tipo de memoria, rara fuera de los humanos y algunos mamíferos, implica una organización mental compleja del tiempo y el espacio.