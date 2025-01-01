edición general
8 meneos
8 clics
Investigadores británicos descubren que sepias combinan memoria, aprendizaje y autocontrol comparable al de chimpancés en pruebas cognitivas complejas

Investigadores británicos descubren que sepias combinan memoria, aprendizaje y autocontrol comparable al de chimpancés en pruebas cognitivas complejas

Nuevos estudios revelan que estos cefalópodos no solo se esconden bien, sino que también piensan antes de actuar, mostrando un autocontrol comparable al de algunos mamíferos sociales...Más allá del autocontrol, las sepias también han demostrado tener una memoria episódica robusta. Recuerdan qué comieron, cuándo lo hicieron y dónde lo encontraron, incluso en edad avanzada. Este tipo de memoria, rara fuera de los humanos y algunos mamíferos, implica una organización mental compleja del tiempo y el espacio.

| etiquetas: spias , memoria , aprendizaje , pruebas cognitivas
7 1 0 K 92 cultura
5 comentarios
7 1 0 K 92 cultura
Asimismov #3 Asimismov
Las sepias heredarán la Tierra, perdón, el mar.
1 K 31
mosfet #4 mosfet *
#3 Se aliarán con los pulpos para conquistar el planeta, tienen 8 brazos para coger armas.
1 K 20
Xtrem3 #1 Xtrem3
Pero saben mejor en el arroz que el mono.
1 K 30
Ripio #2 Ripio
#1 Y a la plancha.
Se me van a saltar las lagrimas,pero pa dentro.
:troll:
2 K 41
Apotropeo #5 Apotropeo
#2 con un poquito de alioli .
Lagrimeando contigo estoy.
1 K 29

menéame