Investigadores alemanes operan durante 303 segundos la primera turbina de hidrógeno sin compresor, superando el récord de 250 segundos de la NASA

Equipo del Karlsruhe Institute of Technology demuestra turbina de hidrógeno con combustión por ganancia de presión que elimina el compresor y mejora la eficiencia energética.
El logro tiene un valor añadido clave: el sistema no solo resistió, sino que generó electricidad, algo que hasta ahora solo se había conseguido durante instantes muy breves, antes de que las cámaras de combustión colapsaran por el calor o las vibraciones.
Hasta hace poco, las pruebas de este tipo de turbinas duraban fracciones de segundo. El motivo era simple y brutal: tem

