Investigadores alemanes identifican a todos los sospechosos del sabotaje al NordStream (ing)

Los investigadores alemanes han identificado a todos los sospechosos de la operación de sabotaje perpetrada en septiembre de 2022 contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, según ha revelado una investigación conjunta de Die Zeit, ARD y Süddeutsche Zeitung. Los investigadores afirmaron que el grupo estaba liderado por Serhiy K., quien fue detenido en la ciudad turística italiana de Rímini mientras estaba de vacaciones con su familia.

| etiquetas: alemania , nordstream , investigadores , justicia , sabotaje
4 comentarios
sorrillo
Si no hay ningún estadounidense es que aún les queda investigación por delante.

#4 Xoche
Alemania lanzada a la búsqueda de cabezas de turco para rehuir del verdadero problema de Europa, su rol de lacayo con USA

#3 bestiapeluda
Qué vergüenza da Alemania. Está como Europa, manejada por el sionismo y gobernada según intereses extranjeros que la están hundiendo. Es triste que acabe así

tricionide
Es una guerra y hay daños colaterales para otros paises


