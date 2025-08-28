Investigadores alemanes identifican a todos los sospechosos del sabotaje al NordStream (ing)

Los investigadores alemanes han identificado a todos los sospechosos de la operación de sabotaje perpetrada en septiembre de 2022 contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, según ha revelado una investigación conjunta de Die Zeit, ARD y Süddeutsche Zeitung. Los investigadores afirmaron que el grupo estaba liderado por Serhiy K., quien fue detenido en la ciudad turística italiana de Rímini mientras estaba de vacaciones con su familia.